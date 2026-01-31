Мощный снегопад парализовал логистику ВСУ в Харьковской области
Мощный снегопад практически полностью парализовал логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, коммунальные службы не справляются с уборкой снега и льда на дорогах, так как большинство водителей спецтехники принудительно мобилизовали. Отсутствие расчищенных путей серьёзно затрудняет перемещение и снабжение ВСУ.
