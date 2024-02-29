Киев признал ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области

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Командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале подразделения.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе. В результате неудачи ВСУ потеряли около 20 бойцов и оставили данный район.
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Александр Климов