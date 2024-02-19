Российские военные продолжают зачистку жилых кварталов в Авдеевке

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Подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, рейды в освобожденном городе проводят бойцы отряда специального назначения «Викинг». Они проверяют дворы и жилые помещения. Также спускаются в подвалы, где могут прятаться мирные жители, которых необходимо временно вывезти из Авдеевки, пока украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы.
Военный из подразделения «Викинг» также отметил, что в городе могут по-прежнему оставаться разрозненные группы ВСУ. Украинцы могут прятаться в зданиях и попытаться оказать сопротивление. Именно для этого проверяются все дворы, жилые дома и другие постройки.
Напомним, 17 февраля Авдеевка перешла под контроль российских сил, а ВСУ в спешке бежали из города, бросая вооружение и военную технику.
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Военный из подразделения «Викинг» также отметил, что в городе могут по-прежнему оставаться разрозненные группы ВСУ. Украинцы могут прятаться в зданиях и попытаться оказать сопротивление. Именно для этого проверяются все дворы, жилые дома и другие постройки.
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Элина Позднякова