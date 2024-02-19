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«Экономическое чудо»: На Украине придумали, на что ещё можно попросить денег у союзников

Шмыгаль попросил у Японии денег для украинского «экономического чуда»
19 февраля 2024, 13:53
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Украина намерена перенять опыт Японии, чтобы показать всему миру собственное «экономическое чудо», об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
«Правительство изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в ходе экономической конференции с японскими партнёрами, он рассказал о сферах, в которые Япония может начать инвестировать уже сейчас.


Ранее Шмыгаль сообщил, что Соединённые Штаты дали Украине все гарантии о поддержке страны. В том числе в Вашингтоне заявили, что сделают всё для конфискации замороженных российских активов и передачи их для восстановления Украины.

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#украина
#япония
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Много украинских солдат сдались в плен в Авдеевке
Пушилин: Многие солдаты ВСУ сдались в плен в Авдеевке, чтобы спасти себе жизнь
19 февраля 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena_Z

В Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24».
«Пленных достаточно большое количество. Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных) достаточно немалое количество», — прокомментировал случившееся Пушилин.

Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#денис пушилин
#всу
#сво
#плен
#днр
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Два человека пострадали при обстреле Брянской области
Богомаз: при обстреле ВСУ Брянской области пострадали два мирных жителя
19 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/DarthArt

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Брянской области украинской стороной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также по словам главы региона, в результате украинской атаки повреждено несколько административных зданий и спецтехника. На месте обстрела работают представители региональных экстренных служб.

Напомним, утром 19 февраля Богомаз сообщал, что в небе над Брянской областью средствами ПВО было сбито четыре украинских беспилотника. Тогда обошлось без жертв и разрушений на земле.

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#террористы
#село
#пво
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DM: Британский телеканал покажет фильм об СВО с российской стороны
19 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Британский телеканал ITV покажет фильм о спецоперации, в котором будет отражена точка зрения российской стороны конфликта, об этом сообщает Daily Mail.
Документальный фильм Ukraine's War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона») должен показать западному зрителю какие цели Россия на самом деле преследует на полях специальной военной операции.

Запретить к показе этот фильм пытался даже парламент Великобритании, однако, телеканал всё же принял решение допустить его к показу.

«Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением», — сообщил представитель телеканала.

По его словам, документалка была снята без какого-либо политического воздействия и должна отразить происходящее настолько объективно, насколько это возможно.

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#великобритания
#сво
#вс рф
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Минобороны РФ обвинило ВСУ в применении ядовитых химикатов
19 февраля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/andrey shalari

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции применяли против российских военнослужащих ядовитые химикаты. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства процитирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, 31 января 2024 года позиции российских бойцов были атакованы с применением неизвестного ядовитого химиката, который вызывал ожоги верхних дыхательных путей, тошноту и рвоту.

Проведённая экспертиза выявила в применённом украинцами химикате наличие ядовитого соединения антрахинон, обладающего сильным токсичным действием. Его попадание в организм может привести к слепоте, нарушению функций печени и почек. Отмечается, что антрахинон запрещён в странах Евросоюза из-за его сильного канцерогенного действия.

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#ожоги
#вс рф
#украина
#всу
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Спикер ВСУ Игнат признал неспособность Украины содержать самолёты разных типов
19 февраля 2024, 13:20

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Киев не сможет принять на вооружение, эксплуатировать и обслуживать много самолётов разных типов. Об этом заявил советник воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В эфире всеукраинского телемарафона он признал, что техническое обслуживание разных моделей самолётов, обучение пилотов и техников, да и просто содержание их являются для Киева сложным моментом. Именно поэтому следует сосредоточиться исключительно на истребителях-бомбардировщиках F-16.

По его словам, подготовка аэродромной инфраструктуры под эти самолёты уже идёт полным ходом, однако отметил, что для полной её адаптации к западным истребителям нужны годы. Игнат также добавил, что в настоящее время авиация воздушных сил Украины представлена только советскими самолётами 70-х либо 80-х годов прошлого века, которые давно устарели и морально, и физически.

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#авиация
#обучение
#киев
#украина
#самолет
#истребитель
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При зачистке Авдеевки обнаружены тела польских и американских наёмников
В Авдеевке обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами
19 февраля 2024, 12:40

Фото6 iStock/Im Yeongsik

При зачистке Авдеевки российские военные обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», - передает ТАСС слова Климаковского.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

На сегодняшний день подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Также российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.

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#днр
#сво
#всу
#завод
#вс рф
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«ВС РФ наступают на пяти направлениях»: где армия России проводит основные атаки
NYT: После взятия Авдеевки у ВС РФ освобождаются силы для наступления на Угледар
19 февраля 2024, 09:39

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас для ВСУ складывается самая опасная ситуация с начала российской спецоперации, ВС РФ наступают сразу на пяти направлениях, а после установления контроля над Авдеевкой у российской армии освобождаются силы для проведения операции по захвату Угледара. Об этом пишет этом газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», - говорится в материале.

Автор напомнил, что выход к Угледару обеспечил захват Марьинки, а также успешное продвижение в Новомихайловке.

Кроме того, считается, что ВС РФ могут начать наступление в районе Работино. Также российские военные усиленно атакуют Часов Яр. Армия России накопила до 40 000 военных в районе Мариуполя и около 110 000 в районе Купянска и Лимана.

Всего издание выделяет пять основных направлений, где активно атакует армия России: Кременное, Авдеевское, Артемовское, Марьинское и Работинское в Запорожской области.

При этом уточняется, что украинской армии не хватает боеприпасов в отсутствии военной помощи от США, примерно на 1000 км линии боевого соприкосновения.

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#сша
#военные
#армия
#солдаты
#армия россии
#вс рф
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Российская разведка перехватила разговор бойца ВСУ о катастрофических потерях
19 февраля 2024, 09:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российская разведка перехватила телефонный звонок украинского военного, который позвонил домой. В разговоре он пожаловался на огромные потери среди ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья».
По его словам, в районе Работино в Запорожской области ВСУ теряют по 15-20 военных ежедневно. При этом данная цифра указывается без учета раненых.

«Мы заканчиваемся», - сказал военный ВСУ.

В ответ ему сказали, что подобная обстановка происходит на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

Ранее попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир одного батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. При этом российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, западнее ЛНР, а ВСУ несут там огромные потери.

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#всу
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#солдаты
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Второй украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
19 февраля 2024, 08:43

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила уже второй беспилотник за утро 19 февраля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Брянской областью был сбит вражеский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При первой атаке на регион также никто не пострадал.

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