«Экономическое чудо»: На Украине придумали, на что ещё можно попросить денег у союзников

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Украина намерена перенять опыт Японии, чтобы показать всему миру собственное «экономическое чудо», об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
«Правительство изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что в ходе экономической конференции с японскими партнёрами, он рассказал о сферах, в которые Япония может начать инвестировать уже сейчас.
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Евгения Парфентьева