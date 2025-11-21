Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Купянска
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением города Купянск в Харьковской области, а также других населенных пунктов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В своем обращении к военнослужащим он выделил бойцов, участвовавших в освобождении Купянска, а также Петропавловки (Харьковская область), Ямполя (ДНР), Новоселовки (ДНР) и Ставок (ДНР).
Ранее политолог Иван Мезюхо отметил, что потеря Купянска продемонстрирует жителям Украины невозможность возврата страны к границам 2014 года.
20 ноября 2025 года глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Купянск освободили от сил противника.
Читайте также: