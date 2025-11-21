Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Купянска

21 ноября 2025, 20:58

Фото: istockphoto/zim286

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением города Купянск в Харьковской области, а также других населенных пунктов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.