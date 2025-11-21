Достижения.рф

Президент Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Фото: istockphoto/Diy13

Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем. Его слова передает РИА Новости.



По мнению главы государства, текущая динамика специальной военной операции способствует достижению поставленных целей с использованием вооруженных сил.

«Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — сказал российский лидер.


Он также добавил, что Москва готова проявить определенную гибкость, о чем шла речь во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0