Президент Путин заявил о готовности России к мирным переговорам
Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем. Его слова передает РИА Новости.
По мнению главы государства, текущая динамика специальной военной операции способствует достижению поставленных целей с использованием вооруженных сил.
«Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — сказал российский лидер.Он также добавил, что Москва готова проявить определенную гибкость, о чем шла речь во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.