Дмитриев сообщил о донесении до США данных об успешных испытаниях «Буревестника»

26 октября 2025, 16:58

Дмитриев: информация об успешных испытаниях «Буревестника» донесена до США

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Информация об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» донесена до американской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.