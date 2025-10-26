Дмитриев сообщил о донесении до США данных об успешных испытаниях «Буревестника»
Информация об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» донесена до американской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, американские коллеги проинформированы о встрече президента РФ Владимира Путина с представителями Генштаба, на которой обсуждалась ситуация на фронте. В частности, им сообщили, что в районе Купянска оказались окружены около 5 тысяч украинских военнослужащих, а еще 5,5 тысячи находятся в окружении в районе Красноармейска.
Дмитриев подчеркнул, что эта информация напрямую доведена до руководства и ключевых лиц в администрации президента США.
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе совещания был представлен доклад о успешном испытательном запуске крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, известной под кодовым названием «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния.
