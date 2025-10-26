Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства провел совещание с участием начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командиров подразделений, участвующих в специальной военной операции. Путину был представлен отдельный отчет о ситуации на Купянском и Красноармейском направлениях. Президенту России доложили, что в районе Купянска окружены до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, в то время как в районе Красноармейска под контролем находится до пяти с половиной тысяч солдат.
Песков уточнил, что Путину предоставили полную информацию о текущей обстановке на фронте.
