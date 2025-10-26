Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

26 октября 2025, 09:11

Путин провел совещание с Герасимовым и командующими группировками войск в СВО

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.