В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
Сальдо: в Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
Украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи в Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Инцидент произошел в Новой Збурьевке Голопристанского МО. По словам Сальдо, медработники и водитель не пострадали в результате атаки.
Губернатор добавил, что автомобиль подлежит восстановлению.
До этого сообщалось, что два человека погибли в результате удара ВСУ по Ясиноватой ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: