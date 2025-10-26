В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи

Достижения.рф

Фото: iStock/Iulianna Est

Украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи в Херсонской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.



Инцидент произошел в Новой Збурьевке Голопристанского МО. По словам Сальдо, медработники и водитель не пострадали в результате атаки.

Губернатор добавил, что автомобиль подлежит восстановлению.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате удара ВСУ по Ясиноватой ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

