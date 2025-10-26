Герасимов: группировка ВС РФ «Запад» блокировала группировку ВСУ в Купянске

26 октября 2025, 10:13

Валерий Герасимов (Фото: www.kremlin.ru)

Силы российской группировки «Запад» окружили Купянск в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.