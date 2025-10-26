Герасимов: группировка ВС РФ «Запад» блокировала группировку ВСУ в Купянске
Силы российской группировки «Запад» окружили Купянск в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.
По его словам, российские войска овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.
Российский лидер провел совещание с главой Генштаба ВС РФ и командующими силами, участвующими в СВО. На встрече обсуждалась текущая ситуация на линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
