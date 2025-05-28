Дмитрий Филиппов удостоен медали благоверного князя Димитрия Донского

28 мая 2025, 13:26

Фото: iStock/zim286

Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции и автор романа «Собиратели тишины», а также поэт сборника RT «ПоэZия русской зимы», был награждён медалью благоверного князя Димитрия Донского.





Награда вручена за его значительный вклад в духовное осмысление и отражение подвига Русского воинства в литературе. Об этом пишет «RT».



Церемония награждения прошла в рамках XIV Патриаршей литературной премии и состоялась в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Торжественное мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично вручил награды лауреатам.



По итогам церемонии Дмитрий Филиппов поделился своими впечатлениями.





«Получить награду из рук Патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!», — написал он в своем Telegram-канале.