Дмитрий Филиппов удостоен медали благоверного князя Димитрия Донского

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Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции и автор романа «Собиратели тишины», а также поэт сборника RT «ПоэZия русской зимы», был награждён медалью благоверного князя Димитрия Донского.



Награда вручена за его значительный вклад в духовное осмысление и отражение подвига Русского воинства в литературе. Об этом пишет «RT».

Церемония награждения прошла в рамках XIV Патриаршей литературной премии и состоялась в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Торжественное мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично вручил награды лауреатам.

По итогам церемонии Дмитрий Филиппов поделился своими впечатлениями.

«Получить награду из рук Патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!», — написал он в своем Telegram-канале.

Дарья Осипова

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