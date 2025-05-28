Жителям Чехова помогут восстановить уничтоженные при атаке беспилотников дома
Власти муниципального округа Чехов помогут жителям оперативно восстановить дома, уничтоженные в результате налёта дронов. Это пообещал глава муниципалитета Михаил Собакин
«Ночью наш округ подвергся атаке беспилотников. В Чехове было сбито четыре БПЛА. Основная угроза нейтрализована, пострадавших среди людей нет, и это самое главное. В селе Троицкое огонь уничтожил три дома – по улицам Новая и в СНТ «Мичуринец». Экстренные службы ликвидируют последствия пожара и обеспечивают безопасность жителей. Сделаем всё возможное, чтобы помочь восстановить дома как можно скорее», – написал Собакин в своём ТГ-канале.Ранее губернатор Андрей Воробьёв заявил, что минувшей ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях. Всего нейтрализовано 42 БПЛА. В селе Троицкое повреждено три жилых дома. Никто из жителей не пострадал.