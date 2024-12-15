ДНР в СЦКК: армия Украины сбросила натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке

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Украинская армия (ВСУ) применила «натовский» кассетный боеприпас при обстреле в воскресенье гостиницы в Горловке, передали РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК
«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили «натовскую» артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью», — отмечалось в сообщении.
При обстреле повредился фасад здания гостиницы «Стирол» и рядом находящихся многоквартирных домов, полностью сгорела гражданская машина, передал корреспондент агентства.
«Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась», — отметила очевидец инцидента Тамара.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка.
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Ольга Енгалычева