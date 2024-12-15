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Бойцы ВС РФ полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца ВСУ с позывным «Мучной».
Также военный подчеркнул, что российские солдаты вошли в Зеленовку, которая расположена к юго-западу от Курахово и в трёх километрах от трассы, ведующей в Запорожье.
Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что ВСУ контролируют не более 20% Курахово. Он подчеркнул, что освобождение этого города является непростой задачей для российских войск, поскольку Курахово – очень серьёзный укрепрайон ВСУ.
Ранее в этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 бойцов ВСУ.
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Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что ВСУ контролируют не более 20% Курахово. Он подчеркнул, что освобождение этого города является непростой задачей для российских войск, поскольку Курахово – очень серьёзный укрепрайон ВСУ.
Ранее в этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 бойцов ВСУ.
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Анастасия Чинкова