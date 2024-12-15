Пушилин: армия России почти освободила огнеупорный комбинат в Часовом Яре

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре, но армия Украины (ВСУ) на данный момент сохраняет возможность оказывать сопротивление.
«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината, аккуратно потому что остается там еще высотная застройка, небольшая ее часть, тем не менее противник там еще может удерживаться», — обратил внимание глава Донецкой Народной Республики на видеозаписи в своей социальной сети.
Денис Пушилин подчеркнул, что к Вооружённым силам Украины приходит осознание, что «перспектив особых нет».
Ранее сообщалось, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские войска контролируют лишь промзону Кураховской ТЭС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что украинская армия контролируют не более 20% Курахово.
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Ольга Енгалычева