До 40 человек могут находится под завалами пекарни в Лисичанске

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Под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске могут находиться около 40 мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС и Военной комендатуры. С помощью спецтехники они пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.
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Анастасия Чинкова