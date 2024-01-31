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Минобороны: ВСУ пытались атаковать российские объекты 20 авиационными ракетами

31 января 2024, 21:23
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Украинские военные пытались атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории России. Об этом сообщил в Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 17:00 по московскому времени была пресечена попытка осуществления террористической атаки с помощью 20 авиационных ракет на территории России.

В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО были уничтожены 17 ракет над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.


Обломки сбитых ракет обрушились на территорию воинской части около Любимовки в Крыму. Авиационная техника не получила повреждений.

Ранее сообщалось, что на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.

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Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ

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#минобороны рф
#ракета
#атака
#всу
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Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ
31 января 2024, 20:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные поразили несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные, об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег из Харькова в интервью для «РИА Новости».
Разрушительный удар был нанесён в ночь на 31 января.

«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские силы также нанесли удар по зданию «Укртелекома». Он заявил, что там базировались военные с «большими погонами». Помимо этого, там часто можно было заметить иностранных наёмников и инструкторов. Лебедев показал фото с военнослужащим, на рукаве которого был нашит флаг Швеции.

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#харьков
#вс рф
#всу
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Суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России по Донбассу
31 января 2024, 19:27

Фото: iStock/Askolds

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Киева к Москве о несоблюдении конвенций в Донбассе и Киеве, об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью.
В 2017 году киевские власти подали иск, потребовав признать действия России в Донбассе нарушающими международную конвенцию о борьбе с терроризмом, а в Крыму — конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Однако, по словам Донохью, в Донбассе Москва соблюдала все необходимые обязательства, за исключением незамедлительного сообщения о лицах, которые могли совершить преступления на территории этой страны. Что же касается Крыма — там Россия также организовала образовательную систему, включающую обучение на украинском языке.

В результате, Международный суд отклонил большинство претензий, предъявленных Киевом Москве.

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#суд
#россия
#украина
#оон
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Военный эксперт Дандыкин рассказал об особенностях ЗРК С-400 «Триумф»
31 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Для поражения беспилотника ВСУ, пытавшегося атаковать Санкт-Петербург, военнослужащие частей российской противовоздушной обороны использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Эта система имеет большой радиус действия и вполне способна сбивать не только дроны, но и самолёты.
Об этих и других особенностях российского зенитного комплекса рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что беспилотник, который сбили под Петербургом, являлся аппаратом дальнего радиуса действия. Такие БПЛА несут мощный боевой заряд. Скорее всего, именно поэтому для уничтожения этого дрона было решено использовать ракету ЗРК С-400 «Триумф».

По словам эксперта, этот комплекс имеет радиус действия в сотни километров, снабжён отличной оптико-электронной системой наведения и легко может сбивать не только беспилотники, но и военные самолёты. Дандыкин считает, что С-400 «Триумф» ни в чём не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит известную американскую ракетную систему Patriot, ракеты которой использовались для поражения российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

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#военные
#беспилотник
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#ракеты
#санкт-петербург
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В США заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к армии России
Эксперт Меркурис: ВСУ больше не атакуют, инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ
31 января 2024, 18:58

Фото: iStock/zim286

ВСУ перестала проводить наступательные действия и перестала атаковать позиции российских военных, при этом инициатива в зоне СВО перешла к ВС РФ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также предположил, что истинной причиной политического кризиса на Украине является именно тяжелая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Меркурис также добавил, что именно из-за этого президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома армии Валерия Залужного.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Авдеевское направление является одним из важнейших участков линии боевого соприкосновения. По его словам, мужики там воюют как следует.

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Путин заявил, что бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении «воюют как следует»
31 января 2024, 18:48

Фото: Сайт Кремля

Авдеевское направление является одним из важнейших участков линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе общения со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мужики там воюют как следует. Вот такие люди и должны заниматься воспитанием», — заявил глава РФ, говоря об Авдеевском направлении.

Президент рассказал, что Вооружённые силы Украины успешно удерживают 19 домов на окраине Авдеевки.

Владимир Путин также отметил, что это направление сейчас является одним из самых приоритетных для российской армии.

Ранее глава РФ высказался по поводу катастрофы, произошедшей с военным самолётом Ил-76 в Белгородской области. Путин заявил, что Россия настаивает на проведении международного расследования.

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#владимир путин
#украина
#сво
#вс рф
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В ГУР назвали сроки нового наступления ВСУ
Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ пойдут в наступление весной
31 января 2024, 18:33

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ планируют новое наступление уже весной 2024 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает Telegraph.
«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь», — заявил Буданов.

Таким образом, по его словам, ВСУ вновь перейдут к наступательным действиям уже весной текущего года.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.

Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

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Путин: Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76
31 января 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Россия настаивает на проведении международного расследования крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», - заявил Путин.

Однако он отметил, что желающих из международных организаций провести расследование нет.

Глава государства официально заявил, что Россия просит прислать международных экспертов для анализа и оценки полученных вещественных доказательств того, что российский самолет с украинскими пленными на борту был сбит системой Patriot.

По словам Путина, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.

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#самолет
#россия
#расследование
#путин
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В Севастополе сбили воздушную цель
Развожаев: В Севастополе работает ПВО, предварительно, сбита воздушная цель
31 января 2024, 18:05

Фото: iStock/Ales_Utovko

В Севастополе ПВО отражает украинскую атаку. По предварительным данным, сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. Сейчас туда направляются все экстренные службы города.

Развожаев также призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

21 января в Минобороны России сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.

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#telegram
#пво
#минобороны
#ракеты
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Украина постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными - Путин
Путин: Украина постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными
31 января 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными, при этом как там поступят со своими военнослужащими – их дело. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы», - сказал глава государства.

Путин также отметил, что Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.

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