Минобороны: ВСУ пытались атаковать российские объекты 20 авиационными ракетами

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Украинские военные пытались атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории России. Об этом сообщил в Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 17:00 по московскому времени была пресечена попытка осуществления террористической атаки с помощью 20 авиационных ракет на территории России.
В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО были уничтожены 17 ракет над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.
Обломки сбитых ракет обрушились на территорию воинской части около Любимовки в Крыму. Авиационная техника не получила повреждений.
Ранее сообщалось, что на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.
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В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО были уничтожены 17 ракет над акваторией Чёрного моря и три над Крымом.
Ранее сообщалось, что на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.
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Анастасия Чинкова