05 июня 2025, 14:42

Фото: Istock/Anna_Anikina

За неделю ожесточенных боев у границ Курской области украинские войска понесли значительные потери, по разным данным, достигнущие 400 человек. Предполагается, что Киев предпринимает попытки установить контроль над частью приграничной территории, чтобы укрепить свои позиции в переговорах с Москвой.