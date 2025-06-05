До 400 потерь: ВСУ понесли серьезные потери в боях у границ Курской области
За неделю ожесточенных боев у границ Курской области украинские войска понесли значительные потери, по разным данным, достигнущие 400 человек. Предполагается, что Киев предпринимает попытки установить контроль над частью приграничной территории, чтобы укрепить свои позиции в переговорах с Москвой.
Одной из последних попыток прорыва стало нападение на село Гуево. Как сообщает Telegram-канал Mash, группа из 60 украинских военнослужащих столкнулась с сопротивлением бойцов 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. В результате перестрелки штурмовики ВСУ отступили, а за выжившими солдатами противника сейчас ведется наблюдение с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие успешно отразили пять атак украинских военных с применением мобильной техники в районе села Теткино в период с 4 по 5 июня. Отступающие подразделения ВСУ, понеся потери, отошли в район Искрисковщины и Рыжевки Сумской области.
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