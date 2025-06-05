Меморандум Украины, переданный РФ, отличается от размещённого в СМИ

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Меморандум по урегулированию конфликта, подготовленный Украиной и переданный российской стороне, отличается от варианта, который опубликовали западные СМИ. Об этом сообщает RT.



По данным издания, в тексте украинского меморандума, распространяемом иностранными средствами массовой информации, Киев не предусматривает никаких ограничений на численность ВСУ и размещение войск иностранных государств.

Однако в варианте, который получила делегация от РФ, нет этого предложения в первом абзаце. При этом в документе сохранены пункты о возможности Украины вступить в ЕС и НАТО.

Напомним, украинские предложения по прекращению огня были опубликованы 2 июня корреспондентом Financial Times.

Элина Позднякова

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