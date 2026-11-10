Добровольцы из 72 регионов собрались на форуме в Подмосковье

10 ноября 2026, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба «Народный фронт»

Форум Молодёжки Народного фронта «Рубеж: На высоте!» собрал 270 добровольцев из 72 регионов страны в подмосковном Сенеже. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов открыл встречу и обсудил с участниками ответственность и честность в работе.