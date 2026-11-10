Добровольцы из 72 регионов собрались на форуме в Подмосковье
Форум Молодёжки Народного фронта «Рубеж: На высоте!» собрал 270 добровольцев из 72 регионов страны в подмосковном Сенеже. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов открыл встречу и обсудил с участниками ответственность и честность в работе.
На него приехали участники гуманитарных миссий, представители групп быстрого реагирования, студенты и инструкторы классов беспилотных технологий. Московскую область представили добровольцы из нескольких муниципалитетов.
За четыре дня гости форума посетили лекции и мастер-классы, изучили приёмы первой помощи и обсудили организацию гуманитарных выездов. Отдельную часть программы посвятили дронам. Студенты и наставники проекта «На высоте!» поговорили о развитии беспилотных технологий и подготовке к соревнованиям пилотов.
Сейчас классы БПЛА работают в 68 организациях среднего профессионального образования. В планах проекта — открыть 200 таких площадок более чем в 70 регионах России.
На встрече подвели итоги годовой работы Молодёжки. Лучшей региональной командой признали представителей ДНР, а среди проектных команд победил Крым. В направлении «Кибердружина» награды получили команды Москвы и Московской области. Добровольцев из Оренбургской области отметили за работу в гуманитарных миссиях.
Представитель подмосковной Молодёжки в Клину Алексей Ингеройнен связал успех «Кибердружины» с совместной работой по выявлению опасного контента. По его словам, награда стала стимулом продолжать эту деятельность.
Участники форума прошли командное испытание «Гонка героев». На закрытии депутат Московской областной думы Александр Зарубин, известный как Стоун, вручил им сертификаты. Завершил программу концерт музыканта Джанго.
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