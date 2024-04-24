«Своих не бросаем»: Хинштейн – о решении проблемы с депортацией добровольцев СВО

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Главное управление МВД России по вопросам миграции занимается решением проблемы с депортацией и дальнейшим заключением под стражу добровольцев из Сербии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее депутат писал, что Сербия требует выдать ей Александра Йокича, который участвует в боевых действиях в зоне СВО на стороне российской армии. На родине ему грозит до 25 лет лишения свободы по уголовной статье за наёмничество.
Хинштейн подчеркнул, что за дело взялась полиция. В настоящее время сербу оформляют временное убежище, а добровольцу из Приднестровья – вид на жительство. Сложности возникают с Йокичем, который заключал контракт не напрямую с Минобороны России, а с добровольческими формированиями в ДНР.
Однако депутат уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным, который в ближайшее время направит ходатайство на имя президента России с просьбой рассмотреть предоставление ветерану боевых действий гражданства РФ.
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Хинштейн подчеркнул, что за дело взялась полиция. В настоящее время сербу оформляют временное убежище, а добровольцу из Приднестровья – вид на жительство. Сложности возникают с Йокичем, который заключал контракт не напрямую с Минобороны России, а с добровольческими формированиями в ДНР.
Однако депутат уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным, который в ближайшее время направит ходатайство на имя президента России с просьбой рассмотреть предоставление ветерану боевых действий гражданства РФ.
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Анастасия Чинкова