Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны

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Красноармейск (укр. Покровск) будет закрыт на выезд и въезд властями Украины для дальнейшей обороны, местных призывают к активной эвакуации, сообщил руководитель военной администрации города Сергей Добряк. Его слова приводит «Общественное. Новости».
«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — сказал чиновник.По его словам, возведение фортификаций не прекращается, в то время как критическая городская инфраструктура практически ликвидирована.
«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70», — добавил Добряк.
По его данным, в Красноармейске осталось почти 12 тысяч человек, а эвакуация замедлена.
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