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Чиновники Украины озадачены негативной подачей журналистов данных о просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского дать республике дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом пишет издание Politico. По словам неназванного украинского должностного лица, военные США рассмотрели «победный план» и отметили его реалистичность.
«Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — сказано в материале.Ранее Зеленский заявлял, что на Украину из-за «плана победы» давят западные союзники, поскольку считают, что Киев «хочет слишком многого».
Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, в своей предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в стране. Однако, получив большинство на выборах, он продолжил риторику своих предшественников.
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Никита Кротов