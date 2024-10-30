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Промышленное предприятие в Днепропетровской области Украины повреждено, проинформировал в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
«Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие», — сказано в публикации чиновника.
Лысак не уточнил, про какое предприятие и инфраструктуру говорится.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объяснял, почему он не просит западных союзников ввести войска на Украину.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле поясняли, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей спецоперации.
Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму свой мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не ответили.
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