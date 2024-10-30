РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста

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Делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста в Женеве, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Таким образом делегаты Незалежной нарушили правило, не вступать в споры, имеющие политический характер.
«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — приводит ответ пресс-службы Красного Креста на запрос РИА Новости.
Также, согласно правилам, нельзя вступать в споры, имеющие расовый, религиозный или идеологический характер. По данным источников, украинские делегаты обвиняли РФ в продолжающихся боевых действиях.
Красный Крест является крупнейшей гуманитарной сетью в мире, которая работает в более чем 190 странах, объединяя национальные общества, которые помогают нуждающимся и уязвимым группам населения.
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