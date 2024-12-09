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«Добьём и наведём порядок»: Кадыров вынес приговор для ВСУ

Кадыров: ВСУ осталось воевать до конца года
Рамзан Кадыров (Фото: Официальный TG-канал Р. Кадырова)

Рамзан Кадыров (Фото: Официальный TG-канал Р. Кадырова)

ВСУ смогут воевать до конца года, а потом ВС РФ «наведут порядок». Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.


«Им осталось ещё чуть-чуть. До конца года добьём и потом наведём порядок», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявлял, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Помимо этого, он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование наемников на территории спецоперации, о чем недавно и сообщил Трамп. По его словам, Украине стоит готовиться к уменьшению поддержки со стороны Америки.

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Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно
09 декабря 2024, 14:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Золотые звезды Героев России вручил бойцам спецоперации глава государства Владимир Путин. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Медали получили также родные погибших в зоне боевых действий добровольца Владимира Гавриленко и старшего лейтенанта Михаила Избакиева.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам», — сказал Путин.
Президент резюмировал, что несмотря на трудности, стоящие перед Отечеством, оно всегда было сплоченным, единым, а также обладало волей к победе. Национальный характер будет передаваться и дальше, из поколения в поколение, заключил верховный главнокомандующий.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии
Галузин: на Западе услышали сигнал о размещении «Орешника» в Белоруссии
09 декабря 2024, 14:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные страны должны были услышать сигнал РФ в виде планов передать Белоруссии ракету «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что данный сигнал более чем четок и информативен. Сигналы России были восприняты «очень серьезно», заключил Галузин.

6 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Уточняется, что ракеты могут передать уже во второй половине следующего года.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В МИД РФ назвали основу переговоров России с Украиной
МИД: основой переговоров с Украиной должны быть июньские предложения Путина
09 декабря 2024, 14:40

Фото: istockphoto/ser-alim

Основой контактов по урегулированию конфликта на Украине должны быть предложения президента России Владимира Путина, озвученные им в июне. Об этом заявили в МИД РФ.
В июне глава государства предлагал Киеву мирный план по урегулированию кризиса. Таким образом, Украина должна публично отказаться от членства в НАТО, а также признать свой безъядерный статус, вывести войска с российских территорий. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

В Киеве отказались от предложенного Путиным плана, однако стали выдвигать свои. В частности, Владимир Зеленский озвучивал так называемый «План победы», а позже — «План стойкости». Вместе с тем украинская сторона постоянно говорила о переговорах, несмотря на свой же законодательный запрет на них.

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#владимир путин
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Подполье сообщило об ударе в районе ж/д станции в Сумской области
ВС России нанесли удар у ж/д станции в Сумской области во время разгрузки ВСУ
09 декабря 2024, 14:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, под удары попал поселок Эсмань. На месте находятся машины скорой помощи, отметил ​Лебедев.

Уточняется, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Названы города, которых может лишиться Киев
Полковник Матвийчук: боевики ВСУ скоро потеряют пять городов
09 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Vadven

Киев скоро лишится пяти городов, предположил «Ленте.ру» военный аналитик Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал прогноз украинского военного о потере киевским режимом Часова Яра, Курахово, Красноармейска, Мирнограда и Великой Новоселки.
«Над Курахово ВСУ уже потеряли контроль, наши военные уже полностью замкнули его в кольцо. После Курахово мы будем двигаться в сторону Покровска (Красноармейск), потому что это крупный логистический центр, от которого многое зависит», — сказал собеседник.
Он резюмировал, что российским войскам необходимо выйти на границу Донецкой народной республики, а это значит, что города должны быть подконтрольны РФ.

Перед этим глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о том, что поможет освободить Красноармейск от ВСУ.

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#конфликт
#всу
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Лебедев сообщил об ударе по промзоне в Золочеве, где ремонтируют технику ВСУ
09 декабря 2024, 14:19

Фото: iStock/dmytro_bashtovyi

В поселке Золочев Харьковской области Украины российские военные нанесли удар по промышленной зоне, где, согласно заявлениям координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, осуществляется ремонт тяжелой военной техники. Об этом информирует РИА Новости.
Подпольщик сообщил, что в этом районе расположены складские помещения Вооруженных сил Украины, а также множество промышленных зданий, используемых для хранения боеприпасов. Он отметил, что на территории бывшего ремонтного завода сельскохозяйственной техники происходит доставка и восстановление тяжелой военной техники, которая затем отправляется по назначению.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Курской области российские войска нанесли удар по 13 бригадам ВСУ
09 декабря 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооружённые Силы России за сутки нанесли удар по 13 украинским бригадам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Бои проходили в районах населённых пунктов Викторовка, Свердликово, Гуево, Куриловка, Новоивановка, Никольский, Новая Сорочина, Лебедевка, Леонидово и Николаево-Дарьино.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих, а с момента вторжения в регион — почти 40 000.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.

По данным украинского Генштаба, по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации для ВСУ складывается сложная ситуация. При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что противник значительно активизировался на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю.

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#сво
#всу
#минобороны
#курская область
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В Госдуме ответили на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»
Депутат Госдумы Заварзин: боевики ВСУ не доберутся до полигона в Астрахани
09 декабря 2024, 13:08

Фото: istockphoto/ANGHI

Боевики ВСУ хотят добраться до полигона в Астрахани, откуда запускалась баллистическая ракета «Орешник», однако все их дроны собьют, считает член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин, пишет «Лента.ру».
«Они ищут объекты, которые важные для них. Они пытаются добраться туда. Они, конечно, не доберутся. Все будет сбито. У них последние конвульсии идут, поэтому, естественно, они там пытаются это показать. Они пытаются долететь. Но мы будем все сбивать», — сказал парламентарий.
В ноябре боевики ВСУ ударили иностранными дальнобойными ракетами по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. После Россия применила ракетную систему «Орешник» по Украине. Сейчас противник пытается ударить по месту запуска ракеты.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
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Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили укрепрайон ВСУ, используя только ножи
Командир ЧВК «Вагнер» сообщил о захвате позиций ВСУ заключёнными с ножами
09 декабря 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир ЧВК «Вагнер» Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о взятии укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключёнными, которые при себе имели только ножи.
Кузнецов сообщил корреспонденту «360», что в забетонированных укрепрайонах скрывались украинские солдаты. Взять их штурмом не получилось, однако, по словам Ратибора, нашёлся выход. Шесть заключённых сняли с себя всё, что может издавать звуки, и взяли с собой только ножи. Дождавшись ночи, они прорвались в укрепрайон и уничтожили украинских военных.

Как отметил Командир ЧВК «Вагнер», чтобы справиться с такой задачей, нужно иметь «твёрдый стержень бесстрашия».

Кузнецов добавил, что в его подразделении было 50 человек, которые подписали контракты, находясь в колониях, вернулись домой живыми и невредимыми 48.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.

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#россия
#солдаты
#вагнер
#чвк
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