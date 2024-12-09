«Добьём и наведём порядок»: Кадыров вынес приговор для ВСУ

Рамзан Кадыров (Фото: Официальный TG-канал Р. Кадырова)
ВСУ смогут воевать до конца года, а потом ВС РФ «наведут порядок». Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
«Им осталось ещё чуть-чуть. До конца года добьём и потом наведём порядок», — заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявлял, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Помимо этого, он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование наемников на территории спецоперации, о чем недавно и сообщил Трамп. По его словам, Украине стоит готовиться к уменьшению поддержки со стороны Америки.
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Элина Позднякова