Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей. По словам руководителя региона, точку расквартировки противника поразили бойцы «Гром» из спецназа «Ахмат».
Как отмечается в материале, российские военные накрыли место расположения подразделения аэроразведки ВСУ массированным артиллерийским огнем, после чего оставшиеся силы украинских боевиков были ликвидированы при помощи БПЛА.
Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать критику Кадырова в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева. Так он ответил на вопрос от «Газеты.Ru».
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Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать критику Кадырова в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева. Так он ответил на вопрос от «Газеты.Ru».
«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценки. Я не хотел бы ничего комментировать», — пояснил представитель Кремля.Напомним, Кадыров раскритиковал глав МВД и Следственного комитета РФ из-за дела чеченского подростка Мурдиева. По мнению главы республики, Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Кто такой Муслим Мурдиев и какое отношение к нему имеет Кадыров рассказывало «Радио 1».
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Данил Пономарев