The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине

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С начала СВО издание публиковало материалы о конфликте на Украине в отдельной рубрике.
Газета The Washington Post убрала рубрику, которая была посвящена Украине, с главной страницы своего сайта.
С начала СВО материалы об украинском конфликте публиковались в отдельной рубрике «Война на Украине». Ссылка на неё размещалась на главной странице сайта. Она стояла между разделами «Мнения» и «Стиль». В данный момент прочитать статьи о ситуации на Украине возможно в разделе «Мир». Там же находятся материалы по другим международным вопросам.
Западные СМИ и эксперты все чаще говорят об усталости Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Украиной и западными партнерами только обострились на фоне провала киевского контрнаступления.
Пытаясь как-то оправдать отсутствие успехов на поле боя, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточном объёме поставок. На это чиновники альянса отвечали, что Украине передано всё необходимое.
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С начала СВО материалы об украинском конфликте публиковались в отдельной рубрике «Война на Украине». Ссылка на неё размещалась на главной странице сайта. Она стояла между разделами «Мнения» и «Стиль». В данный момент прочитать статьи о ситуации на Украине возможно в разделе «Мир». Там же находятся материалы по другим международным вопросам.
Пытаясь как-то оправдать отсутствие успехов на поле боя, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточном объёме поставок. На это чиновники альянса отвечали, что Украине передано всё необходимое.
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Мария Фирсова