ВСУ тренируют операторов дронов на разрушенных домах Брянской области

11 июня 2025, 16:17

Фото: istock/Kara Capaldo

Украинские операторы боевых дронов активно тренируются на разрушенных домах в приграничных сёлах Брянской области. По данным Mash, российские военные и добровольцы фиксируют десятки атак в сутки — в некоторые полуразрушенные здания за день врезается по 3–4 FPV-дрона.