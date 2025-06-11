ВСУ тренируют операторов дронов на разрушенных домах Брянской области
Украинские операторы боевых дронов активно тренируются на разрушенных домах в приграничных сёлах Брянской области. По данным Mash, российские военные и добровольцы фиксируют десятки атак в сутки — в некоторые полуразрушенные здания за день врезается по 3–4 FPV-дрона.
Только за один понедельник по селу Зёрново (Суземский район) выпустили 40 беспилотников, атаковав два дома. По оценкам военных, так ВСУ обучают новобранцев — будто в компьютерной игре, но с реальными разрушениями. За четыре месяца таким образом сожгли около 400 построек, большинство из которых были нежилыми.
Наибольший удар пришёлся на сёла: Хоромное, Кирилловка, Юрковичи (Климовский район), Зёрново (Суземский район), Ломаковка (Стародубский район). Один из российских бойцов пояснил: «Тут всё по-настоящему — дома, техника, люди. Это не тренажёр». Добровольцы отмечают, что такие атаки позволяют украинским операторам отрабатывать обход российских систем РЭБ и тактику маскировки.
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