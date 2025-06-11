Блогер сообщил о бегстве боевиков ВСУ с одного из направлений

11 июня 2025, 16:09

Блогер Подоляка: боевики ВСУ бежали с позиций на Константиновском направлении

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики покинули позиции Константиновского направления, сообщил в Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка.





Он отметил, что сейчас видно успешное продвижение ВС РФ в район обороны ВСУ по дороге на Константиновку в Донбассе. По словам журналиста, противник оставил позиции, чтобы не попасть в окружение.





«Из района Курдюмовки противник, опасаясь очутиться в окружении, сбежал сам», — сказано в публикации.

