Блогер сообщил о бегстве боевиков ВСУ с одного из направлений
Блогер Подоляка: боевики ВСУ бежали с позиций на Константиновском направлении
Украинские боевики покинули позиции Константиновского направления, сообщил в Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка.
Он отметил, что сейчас видно успешное продвижение ВС РФ в район обороны ВСУ по дороге на Константиновку в Донбассе. По словам журналиста, противник оставил позиции, чтобы не попасть в окружение.
«Из района Курдюмовки противник, опасаясь очутиться в окружении, сбежал сам», — сказано в публикации.Подоляка резюмировал, что успешные действия ВС РФ могут привести к окончательному «схлопыванию» украинской обороны на данном участке. Блогер считает, что ВСУ скоро могут отойти к Константиновке на дальние подступы.
Перед этим стало известно, что ВСУ тренируют дроноводов на разрушенных домах Брянщины.