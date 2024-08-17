Дочь ставшего жертвой издевательств ВСУ пенсионера узнала его на новом видео

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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера, над которым с поддельным немецким акцентом издевался боевик ВСУ в каске СС, узнала своего отца на новом видео, которое опубликовало МВД Украины. Об этом со ссылкой на саму родственницу сообщают «Известия».
На опубликованном видео неизвестный мужчина на украинском языке просит того самого пенсионера показать свои документы. На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.
Как пояснила его дочь, отец достал свой старый, недействительный украинский паспорт.
Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.
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Как пояснила его дочь, отец достал свой старый, недействительный украинский паспорт.
«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него давно новый паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — приводят слова дочери в издании.МВД Украины заявляет, что пенсионер жив и находится у себя дома. Его дочь отмечает, что очень рада, тому что с отцом все в порядке и у нее есть надежда увидеться с ним.
Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.
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Данил Пономарев