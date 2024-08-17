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Дочь ставшего жертвой издевательств ВСУ пенсионера узнала его на новом видео

17 августа 2024, 22:48
Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера, над которым с поддельным немецким акцентом издевался боевик ВСУ в каске СС, узнала своего отца на новом видео, которое опубликовало МВД Украины. Об этом со ссылкой на саму родственницу сообщают «Известия».
На опубликованном видео неизвестный мужчина на украинском языке просит того самого пенсионера показать свои документы. На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.

Как пояснила его дочь, отец достал свой старый, недействительный украинский паспорт.


«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него давно новый паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — приводят слова дочери в издании.
МВД Украины заявляет, что пенсионер жив и находится у себя дома. Его дочь отмечает, что очень рада, тому что с отцом все в порядке и у нее есть надежда увидеться с ним.

Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.

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ВСУ поразились качеству дорог в России после атаки на Курскую область
Сенатор Цеков: ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России
17 августа 2024, 22:57

Фото: iStock/IakovKalinin

Боевики ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России. Об этом заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. Асфальт в Курской области оказался в разы лучше, чем в граничащей с ней Сумской, отметил он.
По его словам, украинцы долго слушали ложь пропаганды о воровстве россиянами электрочайников, унитазов и асфальта, однако нападение ВСУ на Курскую область показало, что им все это время лагли.
«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — заявил Цеков.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
«Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!», — отметил он.

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«Сатанисты»: Захарова высказалась о запрете УПЦ на Украине
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей за запрет УПЦ
17 августа 2024, 21:55

Фото: istock/dimid_86

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее сообщение она разместила в своем телеграм-канале.
«Сатанисты», — написала Захарова, комментируя новость.
Заявление о своей поддержке запрещающего УПЦ законопроекта Всеукраинский совет церквей разместил на своем сайте. Во время видеоконференции с Зеленским совет отметил, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта якобы позволит укрепить «духовную независимость» Украины.

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#захарова
#православие
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США ограничили Украину в использовании своего оружия в Курской области
Reuters: США ограничили ВСУ в применении своего оружия в Курской области
17 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ограничили ВСУ в использовании своего переданного оружия в Курской области из-за страха перед началом прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Неназванный американский чиновник подчеркнул, что в случае, если украинские войска начнут брать под свой контроль российские населённые пункты и иные невоенные цели с использованием поставленного США вооружения, такие действия можно признать выходом за пределы установленных Вашингтоном ограничений. Он добавил, что эти ограничения изначально вводились, чтобы не допустить прямого конфликта стран НАТО с Россией.

Ранее в этот день газета Times сообщила, что власти Великобритании запретили Украине ударять своими крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России из-за позиции США.

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#сша
#украина
#вооружение
#курская область
#запрет
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«Дороги смерти»: Запад указал на стратегические ошибки ВСУ в Курской области
Слебода: ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Курской области
17 августа 2024, 19:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими в Курской области позиции из-за их критической уязвимости. Об этом заявил политический аналитик, экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода в беседе в журналистов Дэнни Хайфоном.
Он подчеркнул, что атака на Курскую область будут крайне трудной для украинских войск поскольку они с трёх сторон окружены войсками ВС РФ, наносящими удары артиллерией, беспилотниками, планирующими и фугасными бомбами.

ВСУ не смогут организовать достойную систему снабжения на этом участке фронта без крупных потерь. Поскольку украинские войска не могут использовать железные дороги, они используют автомобильные, которые становятся «дорогами смерти». ВС РФ быстрее наносят удары, чем ВСУ удаётся обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию подбитой техники. Это является значительной стратегической ошибкой ВСУ.

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#всу
#вс рф
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#курское направление
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В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом
Readovka: ВС РФ под Курском уничтожили ДРГ с украинским флагом для съемки видео
17 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бойцы ВС РФ в Курской области уничтожили ДРГ с украинским флагом, которая пыталась прорваться в одно из сел для съемки «тик-токов» с «медийной перемогой». Об этом пишет телеграм-канал Readovka, прикрепляя видео с поверженными боевиками ВСУ. Диверсанты рассчитывают при помощи видеозаписей с установкой флагов навести панику среди населения, говорится в сообщении.
По данным издания, такую же группу российские бойцы выловили и на границе в Белгородской области. Сообщается, что у боевиков также нашли украинский флаг, при помощи видео с которым они рассчитывали заявить о «захвате» ближайшего села.

Ранее военный журнал Military Watch сообщал, что Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Количество погибших и раненых у ВСУ особенно значительно, писали авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений.

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В Германии признали колоссальное преимущество ВС РФ над ВСУ в Донбассе
Welt: ВС РФ обладает колоссальным преимуществом над ВСУ в Донбассе
17 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил журналист Кристоф Виннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он объяснил, что в российской армии преобладают опытные бойцы, чего нельзя сказать об украинских войсках. Этим и объясняется ежедневное продвижение ВС РФ на запад.

По словам Ваннера, для осуществления атаки в Курской области командование ВСУ перебросило на этот участок фронта большое число солдат, ослабив тем самым оборону остальных направлений.

В результате видно, что в Донбассе ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а ВС РФ продолжают продвижение.

Ранее Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по живой силе ВСУ в приграничье Курской области.

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#россия
#всу
#вс рф
#донбасс
#сво
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Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже Курской области
«РВ»: бойцы ВСУ снесли памятник Ленину в оккупированной Судже Курской области
17 августа 2024, 18:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что военные расстреляли памятник Ленину, стоящий на центральной площади города у дома культуры. На следующий день они вернулись к памятнику и снесли его.

В город пустили военных журналистов украинского телеканала «Суспильне», которые подготовили репортаж про населённый пункт и показали прострелянный памятник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки опасные районы Курской области покинули три тысячи человек.

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#курская область
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#снос
#выстрел
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За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано три тысячи человек
17 августа 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Milos-Muller

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы три тысячи человек. Все они выехали из приграничья в безопасные районы.
Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров. Он также добавил, что временные переселенцы выезжали как самостоятельно, так и организованными колоннами. Также организовано перемещение людей в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.

Особое внимание при эвакуации уделяется пожилым людям и семьям с детьми. В настоящее время в 24-х российских регионах развёрнуты 172 пункта временного размещения. В них находятся около десяти тысяч человек, включая три тысячи детей. За сутки в Курскую область доставлено 160 тонн гуманитарных грузов.

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#курская область
#эвакуация
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Украина приступила к подготовке атаки на Курскую АЭС
МИД РФ: Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС
17 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/Nordroden

Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что результатом готовящейся атаки может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

В связи с растущей угрозой Россия призывает международные организации как можно скорее связаться с киевскими властями и обсудить провокации на ядерных объектах, а главное – их возможные последствия.

Международное сообщество должно осознавать уровень опасности, которую ​Киев представляет для всего европейского континента.

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