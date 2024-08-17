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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
«Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!», — написал Филиппо.На видео, которое политик прикрепил к своему посту, ведущий телеканала смотрит кадры с украинскими военными в касках СС и говорит «эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», а позже один из участников передачи добавляет, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».
Филиппо также добавил, что НАТО, действительно, неудобно, когда люди могут увидеть то, что происходит на самом деле.
«Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!», — отметил он.Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.
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