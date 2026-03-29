Додик раскрыл планы НАТО напасть на Россию
Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что в ходе распада Югославии на Балканах отрабатывался сценарий, который впоследствии использовали для подготовки нападения на Россию.
По его словам, именно на Балканах Запад отрабатывал механизмы, которые сегодня пытается применить на Украине. В частности, прорыв вглубь российской территории, завладение её ресурсами и последующее расчленение страны.
Додик напомнил, что в 1999 году вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и сербскими силами правопорядка привёл к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (в составе Сербии и Черногории) силами НАТО. Операция проводилась без санкции Совета Безопасности ООН. В результате авиаударов погибли более 2,5 тысячи человек, экономический ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медики фиксируют последствия применения обеднённого урана, что привело к росту онкологических заболеваний.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность блока вблизи своих западных границ. Альянс расширяет своё присутствие в регионе, называя это сдерживанием «российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией Европы со стороны объединения. В МИД России подчёркивают, что Москва по-прежнему готова к диалогу с НАТО, но исключительно на равноправной основе, и требуют от Запада отказа от курса на наращивание военного потенциала на континенте.
