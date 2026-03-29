Украина готовится к мобилизации женщин

29 марта 2026, 09:23

ТАСС: Киев готовится к мобилизации женщин

Фото: iStock/Olga Balynska

Киевские власти готовятся к мобилизации женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По его информации, прямым подтверждением этих намерений стал запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к гражданкам Украины принимать непосредственное участие в защите государства.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение», — сказал собеседник агентства.