Украина готовится к мобилизации женщин
Киевские власти готовятся к мобилизации женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его информации, прямым подтверждением этих намерений стал запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к гражданкам Украины принимать непосредственное участие в защите государства.
«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение», — сказал собеседник агентства.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять в стране дополнительный военный призыв.