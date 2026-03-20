The Times: Украина признала невозможность проведения выборов
Проведение президентских выборов на Украине в текущем году маловероятно. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на представителя Центральной избирательной комиссии страны.
По словам замглавы ЦИК Сергея Дубовика, для организации голосования необходимо завершение активной фазы конфликта, определение линии разграничения и не менее шести месяцев на подготовку избирательного процесса.
Как отмечает издание, работа над законопроектом о выборах затягивается: документ должны были внести в парламент ещё в прошлом месяце, однако ключевые вопросы остаются нерешёнными. Их обсуждение перенесено на конец мая.
При этом в рабочей группе считают, что выборы возможны только спустя полгода после принятия законодательства и установления режима прекращения огня, что фактически исключает их проведение в 2026 году. По версии издания, такая позиция может вызвать разногласия с администрацией США, где ранее высказывались за необходимость проведения выборов в стране.
Читайте также: