«Дойдет до логического завершения»: Политолог раскрыл, когда Зеленский может уступить территории
Политолог Самонкин: ВСУ могут покинуть Донбасс при затяжном конфликте с Ираном
ВСУ могут быть вынужденными отступить с Донбасса, если противостояние между США и Ираном затянется.
Так считает политолог Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru. По его оценке, Киеву не стоит тянуть время, поскольку российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках.
«Как только кризис на Ближнем Востоке дойдет до логического завершения, мы будем обладать более сильными козырями, чтобы принудить Киев пойти на переговоры и территориальные уступки», — прокомментировал эксперт.
Он допустил, что Владимир Зеленский может столкнуться с потерей новых территорий еще до весенней оттепели. Самонкин также предположил, что в ближайшее время представители США будут реже проводить встречи с украинскими делегациями, а объемы поставок американского оружия для ВСУ могут сократиться.