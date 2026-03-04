БПЛА ВСУ ударили по Кирово-Чепецку
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в Max об атаке украинских беспилотников на Кирово-Чепецк.
По его словам, пострадавших нет, обстановка находится под контролем, на местах работают спасательные службы. В город направился первый замруководителя администрации губернатора и правительства региона.
Соколов также напомнил о решении областной антитеррористической комиссии — запрещается публиковать в соцсетях, СМИ и других источниках фото и видео с последствиями атак. Меру, как отмечается, приняли для безопасности жителей и объектов.
ВСУ регулярно направляют БПЛА на гражданскую инфраструктуру в приграничных и других субъектах. Российские войска наносят удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным целям на территории Украины.
Ранее боевики ВСУ ударили по российскому газовозу в Средиземном море.
