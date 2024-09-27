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Известный московский обозреватель Павел Иванов сообщил о крупном успехе армии России, которая нанесла удары авиабомбами по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области Украины, уничтожив несколько истребителей F-16.
«Как инфраструктурная часть Военно-воздушных сил Украины Староконстантинов - это очень значимый аэродром. Мне приходилось там бывать, летал тоже немножко. Это хорошая взлётно-посадочная полоса, рулевые дорожки, стоянки. Есть стоянки с защищёнными железобетонными укрытиями, которые используются для хранения от ударов с воздуха самолётов различного назначения типа Су-24, Су-17 можно, в том числе и F-16 не исключено», — рассказал в интервью Царьграду заслуженный военный лётчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.По его словам это большой, мощный и хорошо защищенный аэродром, являющийся местом силы ВСУ.
По предварительным данным, российские силы смогли уничтожить четыре-пять истребителей F-16 разом, пишет издание argumenti.ru.
«Тех самых, которые "Вундерваффе решат все вопросы". Вот уже и американские жены рыдают о гибели своих мужей-инструкторов», — говорится в статье.
Накануне сообщалось, что кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16.
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Элина Позднякова