Политолог назвал причину призывов со стороны США не бить по РФ

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Американская разведка предостерегает от ударов по России в связи со словами российского лидера Владимира Путина о ядерной доктрине страны. Об этом пишет RT, ссылаясь на политолога Евгения Михайлова.
«Надеюсь, что руководители США прислушаются, потому что никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые уже находятся в состоянии старческой деменции», — цитирует RT Михайлова.Собеседник резюмировал, что, по его мнению, западные страны будут и дальше затягивать кровопролитие, параллельно готовясь к возможной схватке с РФ и КНР. При этом Запад будет знать заранее, что Украина потерпит поражение.
Разведчики США считают, что, если Украине разрешат бить дальнобойными ракетами по РФ, Москва даст на это мощный ответ.
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Никита Кротов