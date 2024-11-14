Франция завершила обучение и оснащение новой бригады ВСУ

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Украинская бригада, которая будет оснащена французским вооружением и обмундированием, завершает подготовку на востоке Франции.
Об этом в соцсети X сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, отметив, что обучение проходит на военной базе, где вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро он наблюдал за заключительными учениями.
Украинская бригада, названная «Анна Киевская», создана в рамках обязательств, взятых президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Франция планирует оснастить её 128 бронетранспортерами VAB, 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar, 18 легкими танками AMX-10 RC, 20 противотанковыми комплексами Milan и 10 грузовиками TRM.
Ранее Макрон опубликовал кадры подготовки, пообещав поддержку ВС Украины не только через обучение, но и через предоставление французского военного оснащения. Таким образом, Франция намерена укрепить украинские силы для последующих операций на восточном фронте.
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Украинская бригада, названная «Анна Киевская», создана в рамках обязательств, взятых президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Франция планирует оснастить её 128 бронетранспортерами VAB, 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar, 18 легкими танками AMX-10 RC, 20 противотанковыми комплексами Milan и 10 грузовиками TRM.
Ранее Макрон опубликовал кадры подготовки, пообещав поддержку ВС Украины не только через обучение, но и через предоставление французского военного оснащения. Таким образом, Франция намерена укрепить украинские силы для последующих операций на восточном фронте.
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Мария Моисеева