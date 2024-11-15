Зеленский анонсировал «план стойкости» для Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сообщил о скором представлении нового плана для Украины, «плана стойкости», который будет состоять из 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений и культурного суверенитета.
В видеообращении в Telegram-канале он подчеркнул, что план включает развитие производства вооружений в Украине и сотрудничество с международными партнерами.
Важное место в новом плане Зеленский уделил культурной сфере, заявив о необходимости «производства украинского контента» для укрепления культурного суверенитета.
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Важное место в новом плане Зеленский уделил культурной сфере, заявив о необходимости «производства украинского контента» для укрепления культурного суверенитета.
«В общей сложности (в плане) 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — сообщил украинский лидер.Ранее Зеленский признал, что победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к снижению поддержки Украины, и указал на наличие внутреннего плана усиления страны, который охватывает фронт, ВПК, экономику и финансы.
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Мария Моисеева