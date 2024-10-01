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ВСУ не смогут отодвинуть российскую армию до прежней границы. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
«Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам. "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам», — заявил Бо в интервью You Тube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что Украина никогда не смогла бы дойти до Москвы и тем более войти в нее. Таким образом, полковник считает, что реальное положение дел на поле боя позволяет Москве определять условия победы.
Особенно после вторжения ВСУ в курское приграничье, после которого армия Украины значительно истощилась и потеряла много людей.
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