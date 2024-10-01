Зеленский назвал ситуацию на передовой «очень-очень сложной»

Фото: сайт Кремля
После возвращения из США украинский президент Владимир Зеленский провёл совещание, в котором принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По итогам этой встречи глава киевского режима признал, что положение на фронте является «очень-очень сложным».
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. В ходе совещания также было признано, что уже на протяжении нескольких месяцев российские войска оттесняют части ВСУ с занимаемых позиций. По словам Зеленского, нынешней осенью украинским военным придётся приложит все силы, чтобы добиться поставленных целей.
По словам украинского президента, в настоящее время идёт активная работа по подготовке к встрече в Рамштайне, чтобы представить западным партнёрам «все детали и аргументы», чтобы обеспечить достижение результата как на фронте, так и в дипломатической плоскости.
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Александр Бойцов