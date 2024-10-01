В Минобороны доложили последние новости из Курской области

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Две попытки прорыва боевиков ВСУ через границу в Курской области в направлении Нового Пути отбили российские войска. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что враг лишился, примерно, 25 единиц живой силы.
«…Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что украинский гарнизон в Угледаре в Донецкой народной республике обречен. Город находится под контролем российских войск.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов