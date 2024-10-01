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В Минобороны доложили последние новости из Курской области

Минобороны: ВС РФ отбили две попытки прорыва ВСУ через границу под Курском
01 октября 2024, 15:25
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Две попытки прорыва боевиков ВСУ через границу в Курской области в направлении Нового Пути отбили российские войска. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что враг лишился, примерно, 25 единиц живой силы.
«…Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинский гарнизон в Угледаре в Донецкой народной республике обречен. Город находится под контролем российских войск.



Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Стало известно, когда США могут разрешить Украине бить вглубь РФ
AP: США могут разрешить Украине бить вглубь РФ оружием Запада после выборов
01 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Как только пройдут выборы, США могут позволить киевскому режиму бить вглубь РФ западными вооружениями. Об этом пишет издание Associated Press.
«(Президент США Джо) Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение», — говорится в публикации.

Россия не единожды говорила о том, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, но не решают его. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для российской стороны.

После начала спецоперации на Украине западные и европейские государства стали всячески помогать киевскому режиму, назвав миротворческую миссию России «вторжением».

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#новости
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Гарнизон ВСУ обречен: Последние новости из Угледара
Военкор Коц: гарнизон ВСУ в Угледаре обречен
01 октября 2024, 14:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.
Военкор подтвердил ранее появившуюся информацию об освобождении Угледара российскими военными. При этом отдельные части ВСУ еще остаются в городе и пытаются оказывать очаговое сопротивление. Некоторые боевики пытаются Часть украинцев пытаются выйти на север в сторону Богоявленки по лесополосам. По дороге отойти уже возможности у них нет.

«Официальных сообщений об освобождении Угледара пока еще не было, но участь его гарнизона предрешена. Это будет важной победой. Угледар – последний украинский город на южнодонецком направлении, на него завязана вся украинская оборона в этой части ДНР. Вдобавок, он расположен на возвышенности, с его окраин местность просматривается на километры», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что именно из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.

Бои за Угледар продолжались 31 месяц. Предполагается, что зачистка города от ВСУ будет проводиться еще несколько дней.

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#вс рф
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Назван следующий город, где ВСУ окажутся в окружении ВС РФ
Меркурис: армия Украины должна покинуть Селидово, чтобы избежать окружения
01 октября 2024, 14:42

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ должны покинуть Селидово в ДНР, чтобы избежать попадания в окружение ВС РФ, как это случилось в Угледаре. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что командование ВСУ допустило серьезную ошибку, затянув вывод армии из Угледара. По мнению Меркуриса, этот опыт украинцы могут повторить и в Селидово. При этом там потери ВСУ станут значительнее угледарских, заключил аналитик.

Напомним, по данным на 1 октября, армия России установила полный контроль над Угледаром. В городе еще остаются небольшие части ВСУ, сейчас российские штурмовики проводят зачистку.

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#армия россии
#всу
#вс рф
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Лишь половине украинских боевиков удается выйти из Угледара живыми
Рогов: ВС РФ фактически окружили Угледар и контролируют дорогу из города
01 октября 2024, 13:53

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные окружили Угледар в ДНР. Такие данные привел председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
«Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек"», — сказал Рогов.

Он добавил, что части ВСУ, оставшиеся в городе, имеют лишь один путь для отхода из города, однако эта дорога находится под огневым контролем российских сил.

Рогов уточнил, что при бегстве из Угледара лишь половине украинских боевиков удается выйти живыми.

Ранее украинский военный Станислав Бунятов заявлял, что ситуация для ВСУ в Угледаре очень тяжелая. По его словам, командование ВСУ обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает из-за внешних изменений. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам.

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#флаг
#дорога
#всу
#вс рф
#угледар
#рогов
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Три американские ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS сбили российские военные
Российские ПВО сбили три американские ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS
01 октября 2024, 13:51

Фото: Минобороны РФ

Три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три американских реактивных снаряда HIMARS сбили российские ПВО. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сводке Министерства обороны на 1 октября.

Кроме этого российские ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего оперативно-тактическая авиация ракетами, беспилотниками и артиллерией разгромила технику и боевиков противника в 128 районах. ВСУ потеряли станцию РЭБ «Анклав-Н», три склада с боеприпасами, три машины и 60 человек.

Ранее неофициальные источники сообщили, что российская армия освободила Угледар, теперь центре города развевается российский триколор. Бои за город длились почти 2,5 года.

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#авиация
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#аппарат
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В Госдуме отреагировали на доклад в ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ
Депутат ГД Заварзин призвал действовать после доклада о пытках ВСУ в ООН
01 октября 2024, 13:38

Фото: istockphoto/ANGHI

Опубликованная в ООН информация о том, что боевики ВСУ пытали российских военнопленных, очень важна. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД РФ Виктор Заварзин.
«Это очень важно. Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине...» — сказал член оборонного комитета Госдумы.

Заварзин посчитал действия ООН правильными, а также отметил, что нужно «раскачивать международные организации». Кроме того, депутат уточнил, что случаи издевательств со стороны ВСУ не являются единичными.

Ранее сообщалось, что с прошлого года больше ста военнопленных РФ на Украине рассказали о том, что их пытали боевики.

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#вс рф
#новости
#сво
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«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены
Кимаковский: части ВСУ могут оказаться в котле в Угледаре
01 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения ВСУ в Угледаре могут попасть в котел ВС РФ, если в ближайшее время не покинут свои позиции. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
«Мини-котел (в Угледаре – ред.), да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — заявил Кимаковский.

По его словам, последняя дорога, позволяющая подразделениям ВСУ выйти из Угледара, станет непригодной для передвижения из-за грядущего ухудшения погодных условий.

По последним данным, Угледар уже перешел под контроль российских сил. Официально данная информация еще не подтверждалась. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку города от остатков украинских боевиков. Битва за населенный пункт длилась более двух лет.

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#угледар
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«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы
01 октября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв слышали в подконтрольном Киеву Запорожье, информирует украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что звучит воздушная тревога. По информации Минцифры Украины, во временно подконтрольной боевикам ВСУ части Запорожской области слышно воздушную тревогу.
«В Запорожье был слышен звук взрыва», — гласит сообщение.
Информация о происходящем подтверждена назначенным киевским режимом главой Запорожской областной госадминистрации Иваном Федоровым.

Ранее украинские журналисты сообщали о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги. Данные официально подтверждены городской администрацией.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#всу
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На Украине признали прорыв ВС РФ в Угледаре
DeepState: боевики ВСУ контролируют лишь одну улицу в Угледаре
01 октября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Лишь одна улица в Угледаре Донецкой народной республики подконтрольна боевикам ВСУ. Российские войска значительно продвинулись, сообщили в Telegram-канале специалисты украинского аналитического проекта DeepState.
Уточняется, что речь идет об Угледаре, Богоявленке и Цукурино.

Вместе с тем недавно в Telegram-канале «Шепот фронта» сообщили о том, что российские войска освободили Угледар. В Минобороны России на момент написания заметки информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации украинской республики. ВС РФ планомерно продвигаются, уничтожая противника на своем пути. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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