«Долго держаться не сможет»: Российские штурмовики давят оборону ВСУ в Часов Яре

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Армия России продолжает успешно штурмовать Часов Яр. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
По данным канала, за минувшие сутки российские штурмовики продвинулись как в самом Часов Яре, так и на его северном фланге.
При этом украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.
Он пояснил, что падение Клещеевки неблагоприятно отразится на обороне Часов Яра, в котором сейчас обстановка складывается не в пользу украинских войск, и ухудшит позиции ВСУ в направлении Константиновки. После ликвидации клещеевского плацдарма «Часов Яр долго держаться не сможет», пояснил Мирошников.
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При этом украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.
«Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни. 1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия», — цитирует Мирошникова украинское издание «Страна».
Он пояснил, что падение Клещеевки неблагоприятно отразится на обороне Часов Яра, в котором сейчас обстановка складывается не в пользу украинских войск, и ухудшит позиции ВСУ в направлении Константиновки. После ликвидации клещеевского плацдарма «Часов Яр долго держаться не сможет», пояснил Мирошников.
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Элина Позднякова