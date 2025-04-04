Генсек НАТО Рютте не подтвердил участие Зеленского в гаагском саммите

Владимир Зеленский
Генсек североальянса Марк Рютте не подтвердил участие Владимира Зеленского на саммите в Гааге, поскольку пока у него нет программы будущего мероприятия.
«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — ответил генсек НАТО на соответствующий вопрос.Саммит НАТО в Гааге состоится 24-26 июня. Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот говорила, что правительство выделило на его организацию 95 миллионов евро.
«Мир и безопасность нельзя воспринимать как должное. В эти неспокойные времена <...> НАТО играет ключевую роль для нашей безопасности, свободы и ценностей. Организуя этот саммит НАТО, Нидерланды укрепляют свои позиции в качестве надежного партнера», — отмечала и.о. министра.Владимир Зеленский не раз говорил о том, что Украину якобы должны принять в альянс, однако западные союзники Киева постоянно откладывали этот вопрос, а президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский «знает, что его не примут» в НАТО.
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Никита Кротов