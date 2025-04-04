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Генсек НАТО Рютте не подтвердил участие Зеленского в гаагском саммите

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Генсек североальянса Марк Рютте не подтвердил участие Владимира Зеленского на саммите в Гааге, поскольку пока у него нет программы будущего мероприятия.
«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — ответил генсек НАТО на соответствующий вопрос.
Саммит НАТО в Гааге состоится 24-26 июня. Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот говорила, что правительство выделило на его организацию 95 миллионов евро.

«Мир и безопасность нельзя воспринимать как должное. В эти неспокойные времена <...> НАТО играет ключевую роль для нашей безопасности, свободы и ценностей. Организуя этот саммит НАТО, Нидерланды укрепляют свои позиции в качестве надежного партнера», — отмечала и.о. министра.
Владимир Зеленский не раз говорил о том, что Украину якобы должны принять в альянс, однако западные союзники Киева постоянно откладывали этот вопрос, а президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский «знает, что его не примут» в НАТО.

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Подмосковная молодежь примет участие во Всероссийской неделе субботников
04 апреля 2025, 16:23

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Масштабная акция по благоустройству приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке платформы Добро.рф. В уборке территорий примут участие экологи, молодежные объединения, семьи, корпоративные волонтёры, представители общественных организаций, активисты движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», «Движение первых», а также ветераны и участники специальной военной операции.

Объекты для проведения субботников определят сами жители регионов путём голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». Голосование стартует 4 апреля, а итоги объявят 10 числа. Победившие территории станут основными площадками для уборки.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

По итогам акции будут определены победители в номинациях: «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник» и «Самый креативный пост об акции».

Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф, выбрать мероприятие в своем регионе и опубликовать фото с хэштегами #мызачистоту, #МыВместе, #движениеэкосистема и #Росмолодежь. Жители Подмосковья также могут принять участие через платформу volonter.mosreg.ru. Все участники получат электронные сертификаты.

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#уборка
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Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие, пострадавших нет
04 апреля 2025, 15:08

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, повреждено здание фермы и трактор.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.

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#всу
#брянская область
#дрон
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«Страшные потери»: Алаудинов раскрыл подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Алаудинов: ВСУ понесли страшные потери при прорыве в Белгородскую область
04 апреля 2025, 14:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ понесли страшные потери при попытке вторжения в Белгородскую область. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
По его словам, на сегодняшний день обстановка для ВС РФ в Белгородской области складывается довольно хорошо, если учитывать тот факт, что еще две недели назад украинские боевики вновь попытались прорвать границу РФ и зайти на территорию Белгородской области.

«Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что украинская армия не может добиться каких-либо успехов на территории Белгородчины.

Ранее Алаудинов подчеркивал, что ВСУ не смогут дойти до Белгорода.

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#армия
#мясо
#всу
#вс рф
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ВСУ предлагают вознаграждение за голову снайпера ВС РФ
04 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock/Three Spots

ВСУ готовы дать вознаграждение за голову российского снайпера из Дагестана с позывным «Мага», пишет газета «Красная звезда».
«Мага» родился в Дагестане и сейчас служит в подразделении группировки войск «Восток».
«За его голову укронацисты и по сей день готовы дать внушительное вознаграждение, ведь на его снайперском счету не одна сотня боевиков. Говорят, если противник знает, что сегодня на передке работает некий «Мага», то лучше не высовываться. А точнее, не высовываться вообще и как можно дольше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что однажды боец уничтожил сразу семь пулемётных точек боевиков ВСУ на Кураховском направлении. А при освобождении Угледара «Мага» первым вошёл в населённый пункт.

По словам самого «Маги», боевая задача снайпера в среднем длится от трёх до пяти суток. При этом основная сложность состоит в том, чтобы скрытно занять боевую позицию и незаметно её же покинуть, не оставив следов.

Известно, что снайпер ещё в 1990-е проходил службу по призыву в Чечне, а в зону СВО попал при мобилизации.

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Более 7 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Курской области
ТАСС: В Курской области пропали без вести более 7 тыс. бойцов ВСУ
04 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Количество пропавших без вести в Курской области украинских военных превышает 7 тысяч. Об этом ТАСС сообщил источник в группировке войск «Север».
По словам источника, часть бойцов ВСУ сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков.

Он также подчеркнул, что только у 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести каждый второй.

Как ранее писала британское издание The Independent, на Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин.

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#всу
#вс рф
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#солдаты
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