Три объекта Одинцовской областной больницы откроют после капремонта в будущем году

А. Воробьёв (справа) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Хирургический корпус Одинцовской больницы, стационар в селе Перхушково и новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково откроют после капремонта в 2025 году.
Об этом стало известно во время проверки губернатором Московской области Андреем Воробьёвым хода работ в корпусе экстренной хирургии. Глава региона поговорил со строителями, которые работают на трёх объектах Одинцовской областной больницы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В конце следующего года, по его словам, планируется открыть модернизированный госпиталь в Перхушкове, оснащённый современным оборудованием и приведённый к новому стандарту. А в селе Ромашково появится новый КДЦ для детей и взрослых. Все эти долгожданные объекты необходимо сдать вовремя, подчеркнул Воробьёв.
Хирургический корпус на ул. Маршала Бирюзова готов уже на 80%. На объекте в две смены трудятся порядка 200 рабочих.
В главном корпусе будут располагаться приёмное отделение, отделение реанимации, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, а также многопрофильное отделение и операционные. Все они будут оснащены по современным стандартам. В планах – закупить аппарат МРТ.
Пациентов там смогут принимать уже в первой половине следующего года. Для них обустроят комфортные палаты с санузлами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас штат укомплектован врачами на 87%, средним медперсоналом – на 91%. Всего необходимо набрать 165 медработников. Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё один долгожданный объект – новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково на 350 посещений в смену. Летом там смогут принять первых пациентов. В здании разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения и профилактики. Для медучреждения закупят 3 тыс. единиц современного оборудования. В центр рассчитывают привлечь более 260 медиков. Сегодня готовность КДЦ – более 60%. На объекте работают порядка 100 строителей.
Суммарно в этом году в Подмосковье введут 12 объектов здравоохранения. В 2025-м планируется построить восемь поликлиник и больниц в рамках госпрограммы, а также три подстанции скорой медицинской помощи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Мы ведём в Одинцове большую работу по здравоохранению, в том числе по капитальному ремонту. Это не только центральный стационар в самом городе, но ещё и в селе Перхушково. Задача – привести их к совершенно другому стандарту, чтобы в каждой палате были все удобства. Хирургический корпус мощностью 174 койки заканчиваем ремонтировать в этом году. В первом квартале 2025-го приступим к медицинскому оснащению и получению документов для запуска», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В конце следующего года, по его словам, планируется открыть модернизированный госпиталь в Перхушкове, оснащённый современным оборудованием и приведённый к новому стандарту. А в селе Ромашково появится новый КДЦ для детей и взрослых. Все эти долгожданные объекты необходимо сдать вовремя, подчеркнул Воробьёв.
Хирургический корпус на ул. Маршала Бирюзова готов уже на 80%. На объекте в две смены трудятся порядка 200 рабочих.
«Приступили к работам год назад. Сейчас корпус – в высокой степени готовности. Ведём отделочные и пусконаладочные работы. Идём с опережением графика, планируем завершить капремонт до конца года. Это будет абсолютно другое медучреждение, соответствующее самым современным требованиям», – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Пригожев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В главном корпусе будут располагаться приёмное отделение, отделение реанимации, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, а также многопрофильное отделение и операционные. Все они будут оснащены по современным стандартам. В планах – закупить аппарат МРТ.
Пациентов там смогут принимать уже в первой половине следующего года. Для них обустроят комфортные палаты с санузлами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас штат укомплектован врачами на 87%, средним медперсоналом – на 91%. Всего необходимо набрать 165 медработников. Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки.
«Мы уже сейчас набираем специалистов, проводим обучение. Ищем лидеров в своей профессии по всей России. Предлагаем хорошие условия по зарплате. Конечно, очень помогают меры поддержки – программы губернатора и главы городского округа», – отметил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.Параллельно в муниципалитете проводят капремонт стационара в селе Перхушково, на базе которого в следующем году начнет работу современный региональный сосудистый центр. Его мощность составит 163 койки. Готовность объекта – 37%, на площадке заняты более 100 рабочих.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё один долгожданный объект – новый консультативно-диагностический центр в селе Ромашково на 350 посещений в смену. Летом там смогут принять первых пациентов. В здании разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения и профилактики. Для медучреждения закупят 3 тыс. единиц современного оборудования. В центр рассчитывают привлечь более 260 медиков. Сегодня готовность КДЦ – более 60%. На объекте работают порядка 100 строителей.
Суммарно в этом году в Подмосковье введут 12 объектов здравоохранения. В 2025-м планируется построить восемь поликлиник и больниц в рамках госпрограммы, а также три подстанции скорой медицинской помощи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская