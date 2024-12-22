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Стало известно, какое послание отправил Трамп Зеленскому

El Pais: Трамп отправил сообщение Зеленскому, чтобы он думал о прекращении огня
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Избранный президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому начинать думать о мирных переговорах. Об этом информирует El Pais.
Согласно информации источника, на этой неделе республиканский политик отправил предводителю киевского режима письмо, в котором попросил начать думать о мирных переговорах и отказе от подконтрольных РФ территорий. Также в письме Трамп подчеркнул, что восстанавливать Украину будут минимум в течение 110 лет.

Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Во Франции раскрыли намерения Трампа по базам ЦРУ на Украине
Филиппо: встреча Бернса с Зеленским означает, что ЦРУ не покинет Украину
22 декабря 2024, 16:28

Фото: istockphoto/OceanProd

Встреча Владимира Зеленского с директором ЦРУ США Биллом Бернсом — нехороший знак, уверен глава французских «Патриотов» Флориан Филиппо. Политик высказался об этом в соцсетях. Он уточнил, что американского силовика скоро сменит кандидат новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября «ястребы» пытаются продолжить и обострить конфликт. ЦРУ, которое уже создало 11 баз на Украине у границы с Россией, не собирается сдаваться. Поэтому Трампу предстоит огромная работа по наведению порядка, и он явно намерен ее выполнить!» — резюмировал Филиппо.
Республиканцы во главе с Дональдом Трампом начнут свою работу с 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация будущего американского лидера. По его словам, он сможет прекратить украинский кризис «за сутки».

Перед этим стало известно, что могут сделать США после прихода Трампа.

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Рогов рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО
Рогов: ВСУ стараются блокировать для своих военных частоты для связи с РФ
22 декабря 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Diy13

Командиры ВСУ предпринимают попытки заблокировать своим военнослужащим частоты для связи с бойцами ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной палаты Владимира Рогова.
Он уточнил, что примерно 70% боевиков, которых перебросили на запад Донецкой народной республики, дезертируют.

«Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу». При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — пояснил журналистам Рогов.
Он добавил, что украинские военнослужащие могут воспользоваться Telegram-ботом «Волги», если хотят перейти на сторону России.

Перед этим в Италии высказались о распаде Украины. Подробности в материале «Радио 1».

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Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Путин рассказал о разногласиях в Минобороны при разработке «Орешника»
22 декабря 2024, 15:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были разные мнения относительно разработки «Орешника». Об этом российский лидер сообщил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам Путина, он был глубоко погружен в разработку «Орешника». Президент также добавил, что поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Италии назвали необратимым распад Украины
L'AntiDiplomatico: укрепление России сделало распад Украины необратимым
22 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Укрепление России сделало распад Украины необратимым. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Согласно информации источника, Россия «окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане». Отмечается, что ситуацию может изменить Запад решением «перейти к прямой и глобальной войне» с Москвой.

В материале издания говорится, что западные страны ожидали наступления кризиса в РФ и отступления ВС России под натиском поддерживаемых НАТО ВСУ, однако этого не произошло.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Минобороны рассказали последние новости СВО
Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по цехам БПЛА ВСУ на Украине
22 декабря 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные ударили по производственным цехам ВСУ, где создавались беспилотники на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что в нанесении ударов были задействованы дроны, авиация, ракетчики и артиллеристы.
«… Нанесено поражение (…) цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску…» — сказано в сводке Минобороны.
Резюмируется, что противник потерял технику и живую силу на территориях 138 районов.

Перед этим в Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации для украинских войск в зоне боевых действий. В частности, боевики пожаловались на атаки со стороны ВС РФ.

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Путин отреагировал на атаку БПЛА в Казани
Путин пообещал, что противник пожалеет об атаке на Казань
22 декабря 2024, 14:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России. Об этом российский лидер сообщил в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к руководству столицы Татарстана.
Путин добавил, что враг еще пожалеет о том, что он «пытается сделать у нас в стране». Глава государства выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в ходе атаки вражеских дронов на город.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

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В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам при ударах БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/aapsky

По 30 адресам оказались недоступными укрытия при ударах со стороны ВСУ по Казани с использованием дронов. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Слова чиновника приводит ТАСС.
«В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — пояснил Гиниятуллин.
Он подчеркнул, что все указанные 30 адресов контролируются. Гиниятуллин резюмировал, что в городе 5971 дом, для укрытий пригодно 1209 помещений подвального типа. Это соответствует охвату 80% горожан. Остальные должны пользоваться метро, паркингами и прочими объектами.

Восемь прилетов по Казани со стороны дронов ВСУ произошли накануне утром в субботу, 21 декабря.

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#россия
#казань
#война
#сво
#всу
#атака
#бпла
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#конфликт
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Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Путин назвал создание «Орешника» значимым событием в ракетно-космической сфере
22 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Создание «Орешника» является историческим событием в ракетно-космической области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
Глава государства подчеркнул, что он был достаточно глубоко погружен в тему разработки «Орешника», назвав это частью своей работы. Российский лидер отметил, что ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Генштабе ВСУ оценили обстановку на фронте
В Генштабе ВСУ обстановку на фронте назвали сложной
22 декабря 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Ситуация на фронте остается сложной для боевиков ВСУ, заявил Генштаб украинских войск у себя в Telegram-канале.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — гласит пост.
Перед этим в ВСУ заявляли про дефицит военнослужащих. Там приняли решение перевести специалистов по противовоздушной обороне в пехоту. Уточнялось, что они подготовлены на Западе и не имеют опыта ведения боевых действий в окопах.

Кроме того, по данным ВСУ, из 90 человек на фронт были готовы выдвинуться лишь 24 человека.

«…Остальные были старые, больные или алкоголики», — поясняли украинские командиры.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее специалисты Международного валютного фонда спрогнозировали окончание СВО.

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