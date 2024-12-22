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Избранный президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому начинать думать о мирных переговорах. Об этом информирует El Pais.
Согласно информации источника, на этой неделе республиканский политик отправил предводителю киевского режима письмо, в котором попросил начать думать о мирных переговорах и отказе от подконтрольных РФ территорий. Также в письме Трамп подчеркнул, что восстанавливать Украину будут минимум в течение 110 лет.
Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова