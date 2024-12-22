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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп после вступления в должность может помочь достичь договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал журналистам CNN помощник действующего хозяина Белого дома по вопросам нацбезопасности США Джейк Салливан.
«…Дональд Трамп выражал убеждение, что он должен получить хорошую сделку для Америки, а хорошая сделка для Америки означает, что нам нужны рычаги воздействия, и таким рычагом является продолжающаяся военная помощь Украине. (…) Но если мы выдернем ковер из-под ног Украины (…) в конечном счете это нанесет значительный ущерб интересам Америки в долгосрочной перспективе», — сказал представитель официального Вашингтона.
Перед этим журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт рассказал, что понадобится киевскому режиму, чтобы быть конкурентоспособным по отношению к российскому военно-промышленному комплексу. Обозреватель обозначил несколько факторов, доставляющих Украине ощутимые сложности с производством вооружений.
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