«Донбасс и Харьков»: в Киеве раскрыли, какие территории готовы отдать России

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Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отдать России территории Донбасса, а также Харьков. Такое заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе», — заявил Карасев.
По словам политолога, руководство Украины должно решать комплексно решать проблему сохранения людей и территорий. Он отметил, что несмотря на поставки западного вооружения, на поле боя гибнут именно украинские солдаты.
Таким образом, Карасев призвал переходить к дипломатическим методам решения конфликта.
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